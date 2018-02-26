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Ученые признали существование питающихся радиацией инопланетян
Ученые признали существование инопланетян, которые питаются радиацией. Исследователи Бразильской лаборатории синхротронного света совместно с экспертами Университета Сан-Паулу сообщили, что на спутнике Юпитера Европе могут присутствовать бактерии с указанным рационом. В соответствии с данными специалистов, небесное тело, вероятно, содержит радиоактивные элементы, способные служить источником энергии для микроорганизмов, которые аналогичны Desulforudis audaxviator на Земле.

Ученые признали существование питающихся радиацией инопланетян


Экстремофильные анаэробные бактерии обитают в изолированных экосистемах водного типа, располагающихся на глубине порядка 1,5-3 км. Их существование проходит обособленно относительно иных организмов, они не нуждаются в солнечном свете. Энергия для жизнедеятельности вырабатывается на базе восстановительной реакции при участии водорода и сульфатов. Микроорганизмам для такого синтеза жизненно необходимо радиоактивное излучение.

Ученые считают, что жизнь на Европе может развиваться при соблюдении 3-х условий. Помимо водной среды, это высокая температура и наличие химэлементов, требуемых для поддержания процесса метаболизма. В соответствии с современными данными, первые 2 фактора на спутнике Юпитера, вероятно, присутствуют. Какие именно вещества растворены в водоемах Европы пока остаётся неизвестным. В случае наличия там радиоактивных элементов, нельзя исключать шансы на появление жизни.

Итоги моделирования процесса распространения химэлементов по объектам в пределах Солнечной системы доказывают, что радиоактивные материалы с высокой долей вероятности присутствуют на Европе и Энцеладе. Их доля должна быть достаточной для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов, похожих на D.audaxviator.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:33
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