Dolce & Gabbana променял моделей на дронов
Во время недели женской моды, которая проходила в Милане, известный модный дом Dolce & Gabbana устроил показ с помощью дронов, отказавшись от привычных моделей. К устройствам были прикреплены сумки и другие аксессуары. Они вылетели из-за кулис и начали кружить над подиумом.
В связи с технологической заминкой гостям пришлось ждать начала показала 45 минут. Сообщается, что шоу едва ли не сорвалось из-за включенного на смартфонах пришедших WiFi, который мешал управлять дронами.
Когда организаторы показа Dolce & Gabbana выяснили, что из-за предупреждения на разных языках часть гостей все же не отключили функцию, их ники в социальных сетях были объявлены в микрофон.
В связи с технологической заминкой гостям пришлось ждать начала показала 45 минут. Сообщается, что шоу едва ли не сорвалось из-за включенного на смартфонах пришедших WiFi, который мешал управлять дронами.
Когда организаторы показа Dolce & Gabbana выяснили, что из-за предупреждения на разных языках часть гостей все же не отключили функцию, их ники в социальных сетях были объявлены в микрофон.
Автор: Валерия Орлова