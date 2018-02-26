МОК не планирует наказывать российских хоккеистов за исполнение гимна
МОК не собирается придумывать наказание для российских хоккеистов, осмелившихся исполнить на церемонии награждения гимн. Инцидент прокомментировала пресс-служба комитета.
Из-за допингового скандала все российские спортсмены, приехавшие на ОИ-2018 в Пхенчхан, выступали под нейтральным флагом, без российской символики и не имели права открыто демонстрировать принадлежность к РФ.
До начала матча по хоккею глава сборной России Илья Ковальчук пообещал, несмотря на запрет, в случае победы исполнить гимн. Так и произошло, обыграв Германию со счетом 4:3, спортсмены и болельщики затянули знакомые всему миру слова.
«Мы входим в положение спортсменов, которые взяли «золото» и перевозбудились, поэтому наказывать их не будем, хотя нарушение зафиксировали», - сказали в МОК.
Из-за инцидента во время церемонии награждения видеохостинг YouTube заблокировал все видеоролики с российскими хоккеистами.
Из-за допингового скандала все российские спортсмены, приехавшие на ОИ-2018 в Пхенчхан, выступали под нейтральным флагом, без российской символики и не имели права открыто демонстрировать принадлежность к РФ.
До начала матча по хоккею глава сборной России Илья Ковальчук пообещал, несмотря на запрет, в случае победы исполнить гимн. Так и произошло, обыграв Германию со счетом 4:3, спортсмены и болельщики затянули знакомые всему миру слова.
«Мы входим в положение спортсменов, которые взяли «золото» и перевозбудились, поэтому наказывать их не будем, хотя нарушение зафиксировали», - сказали в МОК.
Из-за инцидента во время церемонии награждения видеохостинг YouTube заблокировал все видеоролики с российскими хоккеистами.
Автор: Джанабилова Татьяна П