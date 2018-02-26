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Интервью с новозеландским премьером признали «самым ужасным в истории»
Пользователи Сети раскритиковали интервью с новозеландским премьер-министром Джасиндой Ардерн. В частности, пользователям не понравилось поведение ведущего ток-шоу «60 минут». В связи с этим интервью признано худшим в истории.
Интервью с новозеландским премьером признали «самым ужасным в истории»


По информации The Guardian, в первой части беседы ведущий Чарльз Вули вызвал удивление премьера своими комплиментами. Также журналист упомянул об опыте общения с другими политиками. Далее ведущий перешел к теме беременности Ардерн и начал задавать ей неудобные вопросы, в том числе спрашивать о времени зачатия.

Пользователи Сети назвали Вули грубияном, непрофессионалом и сексистом. Жители Новой Зеландии обнародовали посты, в которых заявили, что их совершенно не интересует личная жизнь Ардерн и ее внешность.

Джасинда Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии прошедшей осенью. Политик возглавляет Лейбористскую партию. Она неоднократно заявляла о своих феминистских взглядах.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:00
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