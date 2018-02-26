В крупном ДТП с 6 автомобилями в Канаде пострадали около 40 человек
В Канаде при крупном ДТП пострадали порядка 40 человек. В аварию попали 6 автомобилей.
Инцидент случился в провинции Британская Колумбия. Помимо 2-х автобусов, участниками ДТП оказались 2-е фуры и 2 легковых автомобиля. По данным CTV, травмы получили приблизительно 40 человек. Подробности по аварийной ситуации устанавливаются. Данных о гибели людей пока не поступало.
Инцидент случился в провинции Британская Колумбия. Помимо 2-х автобусов, участниками ДТП оказались 2-е фуры и 2 легковых автомобиля. По данным CTV, травмы получили приблизительно 40 человек. Подробности по аварийной ситуации устанавливаются. Данных о гибели людей пока не поступало.
Автор: Валерий Антонов