«Старая дура»: Лолита Милявская поставила на место обидчика
Лолита Милявская поставила на место обидчика, назвавшего ее старой дурой. Откровенное признание певица сделала во время интервью.
Артистка ведет активную жизнь в микроблоге Instagram: общается с фанатами, делится личными переживаниями, поздравляет коллег и знакомых с праздниками. На ее аккаунт подписаны более 1 млн человек.
«Я стараюсь сразу ставить хамов на место. Однажды меня отправили на пенсию и назвали старой дурой. Я предложила хейтеру открыть доступ к своей странице и показать фото, а в ответ получила: «Простите, не думал, что вы читаете», - рассказала Милявская.
Лолита призналась, что на сцене показывает только свой артистизм и талант, а не исповедуется, как думают многие. Все, что видят зрители – это режиссура и составленная заранее программа, потому что невозможно пережить все, о чем говорится в песнях.
Ранее Лолита показала процедуру оздоровления своих ног.
Артистка ведет активную жизнь в микроблоге Instagram: общается с фанатами, делится личными переживаниями, поздравляет коллег и знакомых с праздниками. На ее аккаунт подписаны более 1 млн человек.
«Я стараюсь сразу ставить хамов на место. Однажды меня отправили на пенсию и назвали старой дурой. Я предложила хейтеру открыть доступ к своей странице и показать фото, а в ответ получила: «Простите, не думал, что вы читаете», - рассказала Милявская.
Лолита призналась, что на сцене показывает только свой артистизм и талант, а не исповедуется, как думают многие. Все, что видят зрители – это режиссура и составленная заранее программа, потому что невозможно пережить все, о чем говорится в песнях.
Ранее Лолита показала процедуру оздоровления своих ног.
Автор: Джанабилова Татьяна П