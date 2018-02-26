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Составлен ТОП-5 лучших беспроводных наушников
Эксперты составили ТОП-5 беспроводных наушников и рассказали о факторах, от которых зависит комфорт от использования соответствующего аксессуара. Речь идет об эргономике и функциональности. Лидером рейтинга стали Beats Studio3 Wireless.

Составлен ТОП-5 лучших беспроводных наушников


Соответствующие наушники обладают системой реального адаптивного подавления шума. Производитель гарантирует высокое качество звучания. Эта модель является мониторным типом наушников, имеющих удобные амбушюры. На одном заряде гарнитура сможет проработать от 22 до 40 часов.

Почетное второе место досталось модели Beats X. Она представляет собой компактную вакуумную гарнитуру, работающую на Bluetooth. Без подзарядки наушники смогут проработать около 8 часов. Таких показателей удалось достичь за счет присутствия технологии Fast Fuel.

Тройку лидеров замыкает модель Rapoo H6060. Наушники обеспечивают высокое качество стереозвука. За счет передачи данных Bluetooth 2.1+EDR. расстояние до источника сигнала может составлять 10 метров.

В ТОП-5 также вошли модели LG Tone Infinim и Sony SBH80.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:10
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