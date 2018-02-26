Instagram: Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова продолжает удивлять интернет-аудиторию своей отличной физической подготовкой, снова порадовав фолловеров в Instagram шпагатом. 42-летняя балерина продемонстрировала акробатическое упражнение верхом на лошади.
В Instagram Анастасия Волочкова разместила ряд фотоснимков, из которых становится ясно: артистка и её дочь Ариадна посетили зоопарк «Отрада». Танцовщица показала свой знаменитый шпагат верхом на одной из лошадей частного зоологического учреждения. Кроме того, балерина опубликовала короткую видеозапись, демонстрирующую её навыки и умения наследницы держаться в седле.
Удостоила визита селебрити и козлика по кличке Барик. На кадре он удивлённо смотрит на белую пуховую куртку Анастасии Волочковой. Поклонники порадовались за балерину и порекомендовали ей почаще отдыхать, для того чтобы продолжать удивлять их новыми гимнастическими достижениями.
Ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат в ОАЭ.
В Instagram Анастасия Волочкова разместила ряд фотоснимков, из которых становится ясно: артистка и её дочь Ариадна посетили зоопарк «Отрада». Танцовщица показала свой знаменитый шпагат верхом на одной из лошадей частного зоологического учреждения. Кроме того, балерина опубликовала короткую видеозапись, демонстрирующую её навыки и умения наследницы держаться в седле.
Удостоила визита селебрити и козлика по кличке Барик. На кадре он удивлённо смотрит на белую пуховую куртку Анастасии Волочковой. Поклонники порадовались за балерину и порекомендовали ей почаще отдыхать, для того чтобы продолжать удивлять их новыми гимнастическими достижениями.
Ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат в ОАЭ.
Автор: Воробьева Алина