Кевин Смит экстренно госпитализирован из-за непроходимости артерии
Основатель кинокомпании «View Askew Productions» Кевин Смит экстренно госпитализирован из-за непроходимости левой артерии. Сведения предоставило издание The Hollywood Reporter.
«Сегодня вечером, после первого шоу, мне стало плохо с сердцем, случился приступ. Грудь была тяжелой, а с меня пот тек ведрами», - поделился 47-летний режиссер под фотографией, сделанной в больнице.
Пользователям Instagram Смит рассказал, что благодарен врачу, сразу диагностировавшему 100-процентную блокировку артерии. Каждая секунда могла стать последней, но столкнувшись со страхом, он понял, что прожил хорошую жизнь.
Фанаты пожелали кумиру скорейшего выздоровления и избавления от дурных мыслей. Миллионы фанатов ждут его возвращения, поэтому его время еще не настало.
Ранее Смит обещал вернуть на экраны Джея и Молчаливого Боба.
«Сегодня вечером, после первого шоу, мне стало плохо с сердцем, случился приступ. Грудь была тяжелой, а с меня пот тек ведрами», - поделился 47-летний режиссер под фотографией, сделанной в больнице.
Пользователям Instagram Смит рассказал, что благодарен врачу, сразу диагностировавшему 100-процентную блокировку артерии. Каждая секунда могла стать последней, но столкнувшись со страхом, он понял, что прожил хорошую жизнь.
Фанаты пожелали кумиру скорейшего выздоровления и избавления от дурных мыслей. Миллионы фанатов ждут его возвращения, поэтому его время еще не настало.
Ранее Смит обещал вернуть на экраны Джея и Молчаливого Боба.
Автор: Джанабилова Татьяна П