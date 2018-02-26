В Барселоне грабитель секс-шопа разбил витрину фаллоимитатором и украл золотые вибраторы
В Барселоне грабитель использовал огромный фаллоимитатор, чтобы разбить витрину и украсть товар. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч долларов. Главной добычей злоумышленника стали два вибратора, сделанные из чистого золота.
Сотрудники полиции предполагают, что мужчина просто забыл взять инструмент, чтобы разбить витрину. В связи с этим грабитель решил использовать первое, что попалось ему под руку – тяжелый фаллоимитатор. Интересен тот факт, что злоумышленник забыл взять с собой зарядные устройства к золотым секс-игрушкам. Следовательно, перепродать их он не сможет.
На данный момент правоохранители занимаются поиском злоумышленника. К слову, он забыл закрыть лицо маской, а также оставил в магазине множество отпечатков пальцев.
Сотрудники полиции предполагают, что мужчина просто забыл взять инструмент, чтобы разбить витрину. В связи с этим грабитель решил использовать первое, что попалось ему под руку – тяжелый фаллоимитатор. Интересен тот факт, что злоумышленник забыл взять с собой зарядные устройства к золотым секс-игрушкам. Следовательно, перепродать их он не сможет.
На данный момент правоохранители занимаются поиском злоумышленника. К слову, он забыл закрыть лицо маской, а также оставил в магазине множество отпечатков пальцев.
Автор: Валерия Орлова