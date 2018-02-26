В США учитель не остановил драку школьников и стал снимать её на видео
В США школьники подрались в классе, однако учитель не успокоил подопечных. Вместо этого он решил снять видео потасовки.
После инцидента педагога из Мак-Кинни в штате Техас отстранили от работы после того, как в интернете появилась видеозапись его поведения. Мужчину подвергли критике за ведение съемки вместо того, чтобы разнять учеников.
Очевидцы опубликовали видеоролик в Snapchat, затем его переслали в Twitter. В соцсетях видео поделились тысячи человек. Ролик стал вирусным и дошел до руководство учебного заведения. Учителя отправили в административный отпуск. На сегодня не известно, уволят педагога или ограничатся дисциплинарным взысканием.
После инцидента педагога из Мак-Кинни в штате Техас отстранили от работы после того, как в интернете появилась видеозапись его поведения. Мужчину подвергли критике за ведение съемки вместо того, чтобы разнять учеников.
Очевидцы опубликовали видеоролик в Snapchat, затем его переслали в Twitter. В соцсетях видео поделились тысячи человек. Ролик стал вирусным и дошел до руководство учебного заведения. Учителя отправили в административный отпуск. На сегодня не известно, уволят педагога или ограничатся дисциплинарным взысканием.
Автор: Валерий Антонов