Фанаты сравнили новый образ Дженнифер Лопес с куклой Барби
Популярная американская певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников новым селфи-фото, которые сразу сравнили ее с куклой Барби. Опубликованный снимок в Instagram собирает все больше и больше лайков, при этом многие отмечают неувядающую красоту известной звезды.
На фотографии Джей Ло одета в розовую кофточку с высоко собранными волосами типа “конский хвост”, с пурпурного цвета помадой на губах и длинными ресницами. Такой новый образ, предполагают фанаты, она сделала для съемок нового клипа, и ожидают скорейшего выхода видео.
Дженнифер Лопес уже 48 лет, но с каждым прожитым годом она только молодеет, уделяя внимание своей красоте и физической форме особое внимание. Несмотря на многочисленные концертные туры, репетиции и съемки в фильмах и сериалах она остается всегда энергичной и уверенной в себе, уделяя много внимания и своей семье.
Как известно, ранее в 2013 году компания производитель кукол Barbie сделала две модели, посвященные популярной певице: одна изображала звезду на церемонии вручения престижной кинопремии “Оскар”, а другая посвящалась образу из мирового турне Dancing Again.
При этом сама Дженнифер призналась, что всегда хотела быть похожей на куклу Барби и жить как она, однако фирма производитель оставила модели посвященные певице без ее пышных форм, что возмутило многих критиков и поклонников.
На фотографии Джей Ло одета в розовую кофточку с высоко собранными волосами типа “конский хвост”, с пурпурного цвета помадой на губах и длинными ресницами. Такой новый образ, предполагают фанаты, она сделала для съемок нового клипа, и ожидают скорейшего выхода видео.
Дженнифер Лопес уже 48 лет, но с каждым прожитым годом она только молодеет, уделяя внимание своей красоте и физической форме особое внимание. Несмотря на многочисленные концертные туры, репетиции и съемки в фильмах и сериалах она остается всегда энергичной и уверенной в себе, уделяя много внимания и своей семье.
Как известно, ранее в 2013 году компания производитель кукол Barbie сделала две модели, посвященные популярной певице: одна изображала звезду на церемонии вручения престижной кинопремии “Оскар”, а другая посвящалась образу из мирового турне Dancing Again.
При этом сама Дженнифер призналась, что всегда хотела быть похожей на куклу Барби и жить как она, однако фирма производитель оставила модели посвященные певице без ее пышных форм, что возмутило многих критиков и поклонников.
Автор: Тригуб Сергей