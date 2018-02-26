Volkswagen подтвердил выпуск кроссовера-кабриолета на базе T-Roc
Сотрудники компании Volkswagen подтвердили выпуск кросс-кабриолета, который будет создан на базе модели модели T-Roc. Сборка новинки станет осуществляться с 2020 года на заводе марки в Оснабрюкке. Сумма инвестиций в проект составила 80 миллионов евро.
Как сообщил глава Volkswagen Херберт Диесс, марку уже давно ассоциирует с кроссоверами, поэтому логичным шагом является добавление в модельный ряд «эмоционального суперкара». К 2020 году количество вседорожных моделей производителя увеличился до 20 штук.
Все инвестиции будут направлены на модернизацию мощностей вышеназванного завода. Планируется, что предприятия станет выдавать до 20 тысяч моделей в год.
Концептуальный кроссовер T-Cross Breeze показали в рамках Женевского автошоу в 2016 году. Тогда автомобиль предстал с мягкой складной крышей, трёхцилиндровым движком на 1 литр, способным выдавать 110 лошадиных сил при 175 Нм крутящего момента. Агрегат осуществлял работу в паре с семидиапазонным роботом.
Серийную версию самого маленького в линейке кроссовера компания Volkswagen представила полгода назад. Для T-Roc доступны шесть движков – три дизельных и три бензиновых. Модель оснащается светодиодными фарами, цифровой приборной панелью и современной мультимедийной системой.
Как сообщил глава Volkswagen Херберт Диесс, марку уже давно ассоциирует с кроссоверами, поэтому логичным шагом является добавление в модельный ряд «эмоционального суперкара». К 2020 году количество вседорожных моделей производителя увеличился до 20 штук.
Все инвестиции будут направлены на модернизацию мощностей вышеназванного завода. Планируется, что предприятия станет выдавать до 20 тысяч моделей в год.
Концептуальный кроссовер T-Cross Breeze показали в рамках Женевского автошоу в 2016 году. Тогда автомобиль предстал с мягкой складной крышей, трёхцилиндровым движком на 1 литр, способным выдавать 110 лошадиных сил при 175 Нм крутящего момента. Агрегат осуществлял работу в паре с семидиапазонным роботом.
Серийную версию самого маленького в линейке кроссовера компания Volkswagen представила полгода назад. Для T-Roc доступны шесть движков – три дизельных и три бензиновых. Модель оснащается светодиодными фарами, цифровой приборной панелью и современной мультимедийной системой.
Автор: Валерия Орлова