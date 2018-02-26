Доходы от европейского отбора к ЧМ-2018 составили более 1 млрд евро
Доходность европейского отбора к проведению ЧМ-2018 превысила 1 млрд евро. Соответствующие данные предоставил финансовый директор UEFA Йозеф Коллер на выступлении конгресса футбольного объединения в Братиславе.
«Суммарные доходы от европейского отборочного раунда в преддверии чемпионата мира в РФ уже составили больше 1 млрд евро», - отметил он.
Состязания будут проходить на территории 11 городов России в период 14 июня - 15 июля.
«Суммарные доходы от европейского отборочного раунда в преддверии чемпионата мира в РФ уже составили больше 1 млрд евро», - отметил он.
Состязания будут проходить на территории 11 городов России в период 14 июня - 15 июля.
Автор: Валерий Антонов