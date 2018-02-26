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Ученые назвали главные преимущества пессимистов
Британские ученые выяснили, что пессимизм обладает некоторыми преимуществами. В частности, он помогает лучше выполнять задачи и более бережно относиться к своему здоровью. Материалы соответствующего исследования обнародованы на страницах журнала в The Conservation.

Ученые назвали главные преимущества пессимистов


На этот раз специалисты сосредоточили своё внимание на «оборонительном» пессимизме. Он представляет собой стратегию, которая помогает человеку бороться с тревогой. Ученые предложили, что заниженные ожидания и страх не справиться с той или иной задачей заставляют пессимистом более тщательно продумывать следующие шаги. Например, когда человек отправляется на собеседование, он заранее ждет неудачу и мысленно прокручивает в голове всевозможные худшие сценарии. Ученые уверены, что тем самым он их может избежать, поскольку выстраивается своеобразный план действий, который сможет дать гарантию того, что неудачи пройдут стороной.

Свои предположения исследователи проверили посредством проведения эксперимента, в ходе него они просили людей собрать слова из пазлов. С задачей лучше справились те, кто пребывал в плохом настроении.

Другая часть эксперимента состояла в том, что больных артритом и воспалением кишечника пациентов попросили оценить своё будущее. Отмечается, что оптимисты мало думали о болезни, а пессимисты продумывали варианты, которые помогли бы справиться с недугом.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:35
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