Учёный и дипломат Сергей Тихвинский умер в возрасте 99 лет
Стало известно о смерти советского и российского историка, дипломата и академика РАН Сергея Тихвинского. Учёный умер в возрасте 99 лет, не дожив до своего 100-летнего юбилея лишь полгода.
Сергей Тихвинский занимался, главным образом, областью новейшей истории дальневосточных стран и межгосударственных отношений. Основным предметом исследования учёного был Китай. В 1982 и 1999 годах историка награждали госпремиями СССР и РФ.
Уточняется, в последнее время Сергей Тихвинский тяжело болел, и заболевание полностью истощило его жизненные силы. Он умер 24 февраля в Москве. О месте и дате прощания с учёным информации пока не имеется.
Ранее сообщалось о смерти основателя «Нивы» и одного из ведущих конструкторов «АвтоВАЗа».
Сергей Тихвинский занимался, главным образом, областью новейшей истории дальневосточных стран и межгосударственных отношений. Основным предметом исследования учёного был Китай. В 1982 и 1999 годах историка награждали госпремиями СССР и РФ.
Уточняется, в последнее время Сергей Тихвинский тяжело болел, и заболевание полностью истощило его жизненные силы. Он умер 24 февраля в Москве. О месте и дате прощания с учёным информации пока не имеется.
Ранее сообщалось о смерти основателя «Нивы» и одного из ведущих конструкторов «АвтоВАЗа».
Автор: Воробьева Алина