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Учёный и дипломат Сергей Тихвинский умер в возрасте 99 лет
Стало известно о смерти советского и российского историка, дипломата и академика РАН Сергея Тихвинского. Учёный умер в возрасте 99 лет, не дожив до своего 100-летнего юбилея лишь полгода.

Учёный и дипломат Сергей Тихвинский умер в возрасте 99 лет


Сергей Тихвинский занимался, главным образом, областью новейшей истории дальневосточных стран и межгосударственных отношений. Основным предметом исследования учёного был Китай. В 1982 и 1999 годах историка награждали госпремиями СССР и РФ.

Уточняется, в последнее время Сергей Тихвинский тяжело болел, и заболевание полностью истощило его жизненные силы. Он умер 24 февраля в Москве. О месте и дате прощания с учёным информации пока не имеется.

Ранее сообщалось о смерти основателя «Нивы» и одного из ведущих конструкторов «АвтоВАЗа».

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 15:22
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