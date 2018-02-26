Подписчики заподозрили Леру Кудрявцеву в беременности
Поклонники подозревают Леру Кудрявцеву в попытках скрыть округлившуюся в области живота фигуру. Подписчики знаменитости в Instagram отметили, что телеведущая в последнее время стала чаще надевать свободные наряды. Это стало поводом для ряда предположений о причинах смены стиля.
На официальной странице в сервисе фотоблогов Кудрявцева часто публикует большое количество снимков и коротких видеороликов. Некоторые подписчики считают, что знаменитость что-то скрывает. Наблюдательные фанаты обратили внимание, что за последнее время телеведущая, которая прежде предпочитала облегающие наряды, теперь носит исключительно свободную одежду, которая не сковывает движения. Прежний акцент на талию и грудь пропал.
На съемки телепроектов Кудрявцева приходит в платьях А-силуэта, которые скрывают изгибы фигуры. На фоне предпочтения обуви с плоской подошвой, без высокого каблука, пользователи начали подозревать, что телеведущая может оказаться беременной. Поклонники спросили у Леры Кудрявцевой, стоит ли её и хоккеиста Игоря Макарова поздравлять с пополнением в семье.
На официальной странице в сервисе фотоблогов Кудрявцева часто публикует большое количество снимков и коротких видеороликов. Некоторые подписчики считают, что знаменитость что-то скрывает. Наблюдательные фанаты обратили внимание, что за последнее время телеведущая, которая прежде предпочитала облегающие наряды, теперь носит исключительно свободную одежду, которая не сковывает движения. Прежний акцент на талию и грудь пропал.
На съемки телепроектов Кудрявцева приходит в платьях А-силуэта, которые скрывают изгибы фигуры. На фоне предпочтения обуви с плоской подошвой, без высокого каблука, пользователи начали подозревать, что телеведущая может оказаться беременной. Поклонники спросили у Леры Кудрявцевой, стоит ли её и хоккеиста Игоря Макарова поздравлять с пополнением в семье.
Автор: Валерий Антонов