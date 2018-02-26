Ученые: Храп может спровоцировать развитие рака
Результаты многочисленных исследований показывают, что люди, которые храпят во сне, имеют поврежденную ДНК. Это может увеличить риск развития рака. Материалы исследования обнародованы в издании Daily Mail.
Ученые обнаружили у таких людей более короткие теломеры. Они отвечают за предотвращение распутывания и изнашивания генетического материала. Уже известен тот факт, что более короткие теломеры свидетельствуют о быстром старении и говорят о повышенной восприимчивости к раку.
Специалисты из китайской провинции Сычуань решили проверить, как на ДНК оказывает влияние апноэ во сне. Это состояние нарушает дыхательные процессы и заставляет человека десятки раз просыпаться ночью.
Ученые проанализировали истории болезней 2640 пациентов. Результаты исследования показали существование связи между тяжелым храпом и уменьшенной длиной теломер.
Ученые обнаружили у таких людей более короткие теломеры. Они отвечают за предотвращение распутывания и изнашивания генетического материала. Уже известен тот факт, что более короткие теломеры свидетельствуют о быстром старении и говорят о повышенной восприимчивости к раку.
Специалисты из китайской провинции Сычуань решили проверить, как на ДНК оказывает влияние апноэ во сне. Это состояние нарушает дыхательные процессы и заставляет человека десятки раз просыпаться ночью.
Ученые проанализировали истории болезней 2640 пациентов. Результаты исследования показали существование связи между тяжелым храпом и уменьшенной длиной теломер.
Автор: Валерия Орлова