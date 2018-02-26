Новая госпрограмма вооружений России была подписана до наступления нового года
Дмитрий Песков сообщил о подписании новая госпрограммы вооружений. По словам пресс-секретаря президента России, утверждение документа состоялось еще до наступления нового года.
«Она была утверждена, фактически, ещё до наступления нового года», — отметил Песков, не уточняя подробности о содержании программы или периоде её действия.
Песков подчеркнул, что речь идет о секретном указе главы государства, поэтому у него нет права оглашать подобную информацию. Вдобавок он сообщил, что в Кремле подтверждают ведение обсуждения подготовки новых майских указов, но итоговое решение утверждать будет президент.
«Она была утверждена, фактически, ещё до наступления нового года», — отметил Песков, не уточняя подробности о содержании программы или периоде её действия.
Песков подчеркнул, что речь идет о секретном указе главы государства, поэтому у него нет права оглашать подобную информацию. Вдобавок он сообщил, что в Кремле подтверждают ведение обсуждения подготовки новых майских указов, но итоговое решение утверждать будет президент.
Автор: Валерий Антонов