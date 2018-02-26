Житель Калифорнии перегородил дорогу ради прыжков на батуте
Перегородить дорогу ради прыжков на батуте удалось на какое-то время жителю Калифорнии. Так, установив необходимое сооружение прямо посреди трассы, мужчина с друзьями стали делать спортивные упражнения, вызывая восторженные отклики случайных свидетелей. Видеоролик, заснятый одним из них, уже появился в Сети.
Пока не известно, пресекли ли сотрудники полиции подобное развлечение, ситуацию прокомментировали водители, которые были вынуждены объезжать «весельчаков», доставляя себе массу неудобств. Так, из-за установленного посреди дороги батута замедлилось автомобильное движение по трассе.
Ролик получил возмущенные комментарии со стороны многих интернет-пользователей. Впрочем, некоторые из них оценили "инициативу" его авторов.
Пока не известно, пресекли ли сотрудники полиции подобное развлечение, ситуацию прокомментировали водители, которые были вынуждены объезжать «весельчаков», доставляя себе массу неудобств. Так, из-за установленного посреди дороги батута замедлилось автомобильное движение по трассе.
Ролик получил возмущенные комментарии со стороны многих интернет-пользователей. Впрочем, некоторые из них оценили "инициативу" его авторов.
Автор: Сёмина Виктория