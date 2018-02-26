В Бразилии парень в костюме Иисуса избил хулигана
На проходящем карнавале в Бразилии мужчина в костюме Иисуса Христа дал отпор пристававшему к нему и окружающим местному хулигану. Публика была в восторге и поддержала “мессию” восторженными одобрительными криками.
Инцидент произошел на костюмированной части карнавала в Сан Паулу, причем долгое время хулиган провоцировал и хамски издевался над мужчиной, впоследствии чего получил по заслугам. Это происшествие было снято на видео и опубликовано в социальных сетях, где обрело небывалую популярность, а количество просмотров растет с каждой секундой. Как позже рассказал участник карнавала, выбирать костюм долго не пришлось, потому как у него отличное внешнее сходство со Спасителем. Также отмечают и друзья Луиса Фелипе Андарде Амарала, часто называющие его “мессией” и Иисусом вместо привычного имени.
Как известно, Бразильский карнавал проходит за сорок дней до праздника Пасхи и обозначает начало Великого поста, запрещающего телесные удовольствия, одним из каких является употребление мяса. Карнавал по разным данным многих информационных источников и считается завершающим мероприятием при дальнейшем долгом отказе от мяса.
Инцидент произошел на костюмированной части карнавала в Сан Паулу, причем долгое время хулиган провоцировал и хамски издевался над мужчиной, впоследствии чего получил по заслугам. Это происшествие было снято на видео и опубликовано в социальных сетях, где обрело небывалую популярность, а количество просмотров растет с каждой секундой. Как позже рассказал участник карнавала, выбирать костюм долго не пришлось, потому как у него отличное внешнее сходство со Спасителем. Также отмечают и друзья Луиса Фелипе Андарде Амарала, часто называющие его “мессией” и Иисусом вместо привычного имени.
Как известно, Бразильский карнавал проходит за сорок дней до праздника Пасхи и обозначает начало Великого поста, запрещающего телесные удовольствия, одним из каких является употребление мяса. Карнавал по разным данным многих информационных источников и считается завершающим мероприятием при дальнейшем долгом отказе от мяса.
Автор: Тригуб Сергей