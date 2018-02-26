Уфологи за 2 месяца 2018 года зафиксировали почти 500 появлений НЛО
С начала 2018 года уфологи зарегистрировали почти 500 появлений НЛО. Исследователи из США в течение 2-х месяцев вели наблюдения в разных уголках мира, отмечают СМИ со ссылкой на зарубежные источники.
Национальный информцентр по вопросам НЛО обновил собственную базу данных касательно случаев их появления. Общий реестр пополнился 76 новыми записями, а за 2 месяца 2018 года получены 436 сообщений о наблюдении разных НЛО.
Информация прошла предварительную проверку для отбора в реестр максимально объективных данных. Уфологи из NUFORC сообщили, что подобная частота появления НЛО в течение короткого периода времени прежде никогда регистрировалась.
Национальный информцентр по вопросам НЛО обновил собственную базу данных касательно случаев их появления. Общий реестр пополнился 76 новыми записями, а за 2 месяца 2018 года получены 436 сообщений о наблюдении разных НЛО.
Информация прошла предварительную проверку для отбора в реестр максимально объективных данных. Уфологи из NUFORC сообщили, что подобная частота появления НЛО в течение короткого периода времени прежде никогда регистрировалась.
Автор: Валерий Антонов