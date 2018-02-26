«Симпсоны» предсказали победу американских керлингистов на Олимпиаде
Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на то, что мультсериал «Симпсоны» предсказал победу команды США по керлингу на Олимпийских играх и то, что шведы займут второе место. Это показывается в эпизоде от 14 февраля 2010 года.
В серии, вышедшей на экраны восемь лет назад, американские керлингисты, за которых выступало семейство Симпсонов, победили в смешанных парах на Олимпиаде. Второе место тогда досталось шведской сборной, а третье – россиянам. К слову, атлеты из РФ действительно завоевали бронзовую медаль, которую впоследствии отняли из-за разгоревшегося допингового скандала.
Зрители также заметили, что сериал «Симпсоны» предсказал также появления белки, которая выбежала на трассу перед спортсменами в параллельном гигантском слаломе. К слову фраза «Это уже было в «Симпсонах» уже превратилась в самый настоящий интернет-мем. Например, в декабре прошлого года сообщалось, что мультфильм еще в 1998 году предсказал сделку Disney и Fox.
В серии, вышедшей на экраны восемь лет назад, американские керлингисты, за которых выступало семейство Симпсонов, победили в смешанных парах на Олимпиаде. Второе место тогда досталось шведской сборной, а третье – россиянам. К слову, атлеты из РФ действительно завоевали бронзовую медаль, которую впоследствии отняли из-за разгоревшегося допингового скандала.
Зрители также заметили, что сериал «Симпсоны» предсказал также появления белки, которая выбежала на трассу перед спортсменами в параллельном гигантском слаломе. К слову фраза «Это уже было в «Симпсонах» уже превратилась в самый настоящий интернет-мем. Например, в декабре прошлого года сообщалось, что мультфильм еще в 1998 году предсказал сделку Disney и Fox.
Автор: Валерия Орлова