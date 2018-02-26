В Сочи временно изменился номер вызова скорой помощи
В Сочи временно поменяли номер вызова скорой медицинской помощи. Начиная с сегодняшнего дня, вызвать врачей при наборе «03» или «103» нельзя.
«Это вызвано временным отключением абонентской станции “03” и “103”», - отметили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр администрации курорта.
Теперь жителям Сочи в целях вызова скорой помощи требуется набрать номер 8-928-854-47-88 или 8-938-877-14-53.
«Это вызвано временным отключением абонентской станции “03” и “103”», - отметили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр администрации курорта.
Теперь жителям Сочи в целях вызова скорой помощи требуется набрать номер 8-928-854-47-88 или 8-938-877-14-53.
Автор: Валерий Антонов