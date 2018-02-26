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Ковальчук и Чумаков празднуют десятилетие совместной жизни
Известные певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили 10-летие совместной жизни. Об этом стало известно из Instagram-аккаунтов российских артистов.

Ковальчук и Чумаков празднуют десятилетие совместной жизни


На фото, которое обнародовала молодая мама Юлия Ковальчук, пара держится за руки. Для снимка знаменитости выбрали свитшоты, на спине которых изображена цифра 10. Эту звездную чету называют одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Официально Ковальчук и Чумаков зарегистрировали отношения только в 2013 году, но до этого они встречались на протяжении пяти лет.

В социальной сети Ковальчук написала, что ей самой не верится в 10-летие совместной жизни. Сейчас пара находится на отдыхе в Испании, где несколько лет назад приобрела апартаменты. Вместе с ними в путешествие отправилась их маленькая дочь, имя которой не раскрывается.

Юлия Ковальчук впервые стала мамой в октябре прошлого года. Она подарила своему супругу прекрасную девочку. В интервью артисты стараются не затрагивать тему ребенка. О том, что экс-солистка группы «Блетсящие» станет мамой, общественность узнала на поздних сроках беременности.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:10
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