В 2021 году в Бразилии с конвейера сойдет новая LADA Niva
Бразильская газета Gazeta Do Povo, ссылаясь на свои источники информации, заявила о возможном производстве в Бразилии новой модели LADA Niva. Советский внедорожник имел успех на автомобильном рынке страны в 90-х годах прошлого столетия, журналисты считают, что обновленная Niva сможет покорить Бразилию снова.
Возвращение российского внедорожника Niva 4Х4 на бразильский рынок ожидается не раньше 2021 года. По информации собственных источников издания Gazeta Do Povo, конвейерная сборка автомобиля будет производиться на производственных мощностях автомобильного завода Renault, расположенного в городке Сан-Жозе-дус-Пиньяй. Также журналисты сообщают, что над обновленной моделью LADA Niva в данный момент работают инженеры-конструкторы АвтоВАЗ в городе Тольятти.
Возвращение российского внедорожника Niva 4Х4 на бразильский рынок ожидается не раньше 2021 года. По информации собственных источников издания Gazeta Do Povo, конвейерная сборка автомобиля будет производиться на производственных мощностях автомобильного завода Renault, расположенного в городке Сан-Жозе-дус-Пиньяй. Также журналисты сообщают, что над обновленной моделью LADA Niva в данный момент работают инженеры-конструкторы АвтоВАЗ в городе Тольятти.
Автор: Артемов Сергей