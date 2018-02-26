Николь Кузнецова высказалась об отношениях Гуфа и Кети Топурии
Звезда проекта «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова высказалась об отношениях рэпера Гуфа и певицы Кети Топурии. По ее мнению, между артистами практически нет ничего общего.
Топурия и Гуф долгое время скрывали тот факт, что проводят много времени вместе. Несмотря на слухи, пара так и не призналась в своем романе. Тем не менее, несколько дней назад Алексей Долматов обнародовал совместное фото с солисткой группы «А-студио». Сообщается, что пара якобы проживает вместе с подмосковном доме рэп-исполнителя.
Кузнецова считает, что у артистов нет будущего, поскольку отношения певцов замешаны на чем угодно: от симпатии до пиара. Однако о любви даже не идет речь. Экстрасенс считает, что творческие люди просто решили создать видимость романтической истории. Что касается дружбы, то она между Топурией и Гуфом возможна. Кузнецова добавила, что стать счастливыми в личной жизни знаменитостям мешают воспоминания о бывших половинках.
К слову, Айза Анохина до сих пор злится на Алексея Долматова за многие моменты, которые происходили в их отношениях. Она даже записала дисс, в котором ответила на критику Гуфа ее новой семьи.
Топурия и Гуф долгое время скрывали тот факт, что проводят много времени вместе. Несмотря на слухи, пара так и не призналась в своем романе. Тем не менее, несколько дней назад Алексей Долматов обнародовал совместное фото с солисткой группы «А-студио». Сообщается, что пара якобы проживает вместе с подмосковном доме рэп-исполнителя.
Кузнецова считает, что у артистов нет будущего, поскольку отношения певцов замешаны на чем угодно: от симпатии до пиара. Однако о любви даже не идет речь. Экстрасенс считает, что творческие люди просто решили создать видимость романтической истории. Что касается дружбы, то она между Топурией и Гуфом возможна. Кузнецова добавила, что стать счастливыми в личной жизни знаменитостям мешают воспоминания о бывших половинках.
К слову, Айза Анохина до сих пор злится на Алексея Долматова за многие моменты, которые происходили в их отношениях. Она даже записала дисс, в котором ответила на критику Гуфа ее новой семьи.
Автор: Валерия Орлова