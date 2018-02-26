В Костроме школьница скончалась в ресторане "Макдоналдс"
В Костроме 16-летняя школьница скончалась в одном из ресторанов «Макдональдс», куда пришла вместе со своими подругами. Инцидент произошел в прошлую пятницу, 23 февраля, около пяти часов вечера.
Сообщается, что девочка резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание. На место инцидента оперативно прибыла бригада скорой помощи, но медики были вынуждены констатировать ее смерть. Предварительная проверка установила, что за несколько дней до трагедии девочка жаловалась на боли в сердце.
Точная причина смерти несовершеннолетней станет известна после проведения судмедэкспертизы. По факту случившегося продолжает проводиться расследование.
Сообщается, что девочка резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание. На место инцидента оперативно прибыла бригада скорой помощи, но медики были вынуждены констатировать ее смерть. Предварительная проверка установила, что за несколько дней до трагедии девочка жаловалась на боли в сердце.
Точная причина смерти несовершеннолетней станет известна после проведения судмедэкспертизы. По факту случившегося продолжает проводиться расследование.
Автор: Валерия Орлова