В Волгограде бродяга уснул у костра и обгорел до полусмерти
24 февраля в Волгограде 51-летний бродяга уснул у костра и обгорел до полусмерти. Пострадавший поступил в ожоговое отделение больницы №25 поздно вечером.
Как рассказали экстренные службы, мужчина, не имевший постоянного места жительства, заночевал около дома №31, расположенного на бульваре 30 лет Победы. Чтобы не замерзнуть, бездомный принял спиртное и развел костер, в который незаметно скатился во сне. Случайные прохожие услышали крики и, потушив пострадавшего, вызвали скорую помощь.
Медики в ходе осмотра пациента выявили ожоги 40% тела. Мужчина получает необходимое лечение, его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось об обгоревшем бездомном в Омске.
Как рассказали экстренные службы, мужчина, не имевший постоянного места жительства, заночевал около дома №31, расположенного на бульваре 30 лет Победы. Чтобы не замерзнуть, бездомный принял спиртное и развел костер, в который незаметно скатился во сне. Случайные прохожие услышали крики и, потушив пострадавшего, вызвали скорую помощь.
Медики в ходе осмотра пациента выявили ожоги 40% тела. Мужчина получает необходимое лечение, его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось об обгоревшем бездомном в Омске.
Автор: Джанабилова Татьяна П