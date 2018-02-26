Ученые исследовали найденный на дне Балтийского моря инопланетный корабль
Эксперты провели исследование корабля, подозреваемого в инопланетном происхождении, обнаруженного на дне Балтийского моря. Так, ранее сообщалось о фиксации гидролокатором странного объекта, имеющего уникальную инженерную конструкцию.
Впервые об обнаруженной находке заговорили в 2011 г. Тогда же он стал называться «Аномалией Балтийского моря». На днях Команда Ocean X, управляемая капитаном Питером Линдбергом и научным исследователем Деннисом Асбергом, провели детальное исследование объекта с помощью бокового эхолота.
"Внезапно остановилась работа приборов навигации, в том числе спутникового телефона, что произошло в момент нахождения судна над вышеуказанным объектом. Интересно, что они снова стали функционировать после того, как мы отплыли на 200 метров. Странная находка, найденная нами, в длину имеет протяженность в 61 м, а в ширину - около восьми. Мы исключаем вероятность биологического возникновения"- отметил ученый Стивен Хогеборн.
Впервые об обнаруженной находке заговорили в 2011 г. Тогда же он стал называться «Аномалией Балтийского моря». На днях Команда Ocean X, управляемая капитаном Питером Линдбергом и научным исследователем Деннисом Асбергом, провели детальное исследование объекта с помощью бокового эхолота.
"Внезапно остановилась работа приборов навигации, в том числе спутникового телефона, что произошло в момент нахождения судна над вышеуказанным объектом. Интересно, что они снова стали функционировать после того, как мы отплыли на 200 метров. Странная находка, найденная нами, в длину имеет протяженность в 61 м, а в ширину - около восьми. Мы исключаем вероятность биологического возникновения"- отметил ученый Стивен Хогеборн.
Автор: Сёмина Виктория