MWC-2018: Новый смартфон Sony Xperia XZ2 получил поддержку 4K
Новый японский смартфон Sony Xperia XZ2 с дисплеем с соотношением сторон 18: 9 получил поддержку 4K. Презентация девайса состоялась 26 февраля на выставке MWC в Барселоне.
«Sony Xperia XZ2 получил уникальную особенностью. Раньше запись видео в формате 4K HDR была доступна только на высокоуровневых камерах, но теперь наслаждаться качеством высокого разрешения смогут пользователи наших смартфонов», - рассказал Адам Марш, старший менеджер продукта Sony Mobile.
Эксперт добавил, что Sony Xperia XZ2, старт продаж которого не за горами, сможет снимать видео в несколько раз лучше самых дорогих и элитных камер от Sony.
Ранее в Сети засветился прототип Xperia XZ2.
«Sony Xperia XZ2 получил уникальную особенностью. Раньше запись видео в формате 4K HDR была доступна только на высокоуровневых камерах, но теперь наслаждаться качеством высокого разрешения смогут пользователи наших смартфонов», - рассказал Адам Марш, старший менеджер продукта Sony Mobile.
Эксперт добавил, что Sony Xperia XZ2, старт продаж которого не за горами, сможет снимать видео в несколько раз лучше самых дорогих и элитных камер от Sony.
Ранее в Сети засветился прототип Xperia XZ2.
Автор: Джанабилова Татьяна П