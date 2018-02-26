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exclusive / Общество

Врачи Караганды рассказали, где сшита детская одежда с ядом
Врачи из Караганды прокомментировали ранее появившиеся сведения о детской одежде с ядом, которая якобы была сделана в Киргизии. Сообщается, что в СМИ попала не совсем достоверная информация об очагах проблемы и ее масштабах.

Врачи Караганды рассказали, где сшита детская одежда с ядом


Сообщается, что сведения о нарушениях, выявленных в составе детской одежды киргизского производства, была озвучена в рамках брифинга, проводимого по итогам работы минувшего года. Известно, что все вещи имели этикетки вышеназванной страны, но нельзя судить, где именно их сшили, ведь товар могли изготовить в подпольных цехах.

На данный момент вся некачественная продукция изъята. Специалисты провели свыше 60-ти внеплановых проверок, по результатам которых внесли 39 предписаний. В частности, за прошлый год наложено 25 штрафов на общую сумму 2,800 тысяч тенге.

Отмечается, что нарушения выявлены в продовольственных товарах. Например, в молочных и мясных изделиях специалисты обнаружили кишечную палочку. В колбасе местного производства найдена ДНК свинины, хотя эта информация не отражена на этикетке.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:52
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