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Эксперты остались довольны тест-драйвом пикапа FIAT Fullback
Эксперты провели тест-драйв пикапа FIAT Fullback, стоимость которого на российском рынке автомобилей начинается с суммы 1 599 990 рублей. Вместительный внедорожник с двигателем 2,4 литра и дорожным просветом в 205 миллиметров прекрасно справился с бездорожьем.

Эксперты остались довольны тест-драйвом пикапа FIAT Fullback


Модель FIAT Fullback является практически 100% копией популярного пикапа Mitsubishi L200. От своего японского собрата FIAT отличается видоизмененным передним бампером, эксклюзивной решеткой радиатора и шильдиками, на которые нанесен логотип производителя. Под капотом FIAT Fullback инженеры разместили различные вариации 2,4-литрового двигателя мощностью 154 или 181 л.с. Для любителей механики есть версия пикапа с 6-ступенчатой МКПП, ценители комфортной езды с автоматическим переключением передач могут выбрать версию с 5-ступенчатой АКПП. Мощный агрессивный внедорожник FIAT Fullback имеет высокий клиренс, величина которого составляет 205 мм и который позволяет водителю чувствовать себя комфортно в условиях бездорожья.

Эксперты выбрали для тест-драйва одну из топовых версий FIAT Fullback. Салон пикапа весьма похож на салон Mitsubishi L200, в нем достаточно места и все элементы управления расположены очень удобно. На передней стойке внедорожника имеется специальная ручка, помогающая водителю забраться внутрь достаточно высокого автомобиля. Стоимость базовой версии FIAT Fullback, представленной в салонах российских автодилеров, стартует от 1 599 990 рублей.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 16:56
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