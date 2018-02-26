Премьера нового кроссовера Jaguar I-Pace состоится 1 марта
Премьера нового кроссовера Jaguar I-Pace с электрическим мотором состоится 1 марта. Рассмотреть машину автолюбители смогут через неделю на автошоу в Женеве. Пока производитель предлагает ознакомиться с тизером.
Дизайн Jaguar I-Pace повторяет практически все черты концепта, дебютировавшего в 2016 году. Технические характеристики не раскрываются, но эксперты предполагают, что силовой агрегат инженеры тоже позаимствовали у прототипа.
Под капотом старого Jaguar I-Pace установлены два электроагрета, генерирующие мощность в 400 лошадей при крутящем моменте в 700 Нм, и литий-ионный аккумулятор на 90кВт/час, разработанный концерном. Первую сотню паркетник берет за 4 секунды и может проехать без подзаряда до 500 километров пути. За 45 минут автомобиль можно зарядить на 80%.
Первые I-Pace нового поколения сошли с конвейера еще летом прошлого года. Сборка осуществляется на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия). Автомобиль должен составить конкуренцию Audi e-tron, Mercedes EQ, Tesla Model X. Предзаказ оформили уже тысяча клиентов, при этом стоимость новинки пока не сообщается.
Ранее сообщалось о намерении Jaguar продолжить выпуск дизельных моторов.
Дизайн Jaguar I-Pace повторяет практически все черты концепта, дебютировавшего в 2016 году. Технические характеристики не раскрываются, но эксперты предполагают, что силовой агрегат инженеры тоже позаимствовали у прототипа.
Под капотом старого Jaguar I-Pace установлены два электроагрета, генерирующие мощность в 400 лошадей при крутящем моменте в 700 Нм, и литий-ионный аккумулятор на 90кВт/час, разработанный концерном. Первую сотню паркетник берет за 4 секунды и может проехать без подзаряда до 500 километров пути. За 45 минут автомобиль можно зарядить на 80%.
Первые I-Pace нового поколения сошли с конвейера еще летом прошлого года. Сборка осуществляется на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия). Автомобиль должен составить конкуренцию Audi e-tron, Mercedes EQ, Tesla Model X. Предзаказ оформили уже тысяча клиентов, при этом стоимость новинки пока не сообщается.
Ранее сообщалось о намерении Jaguar продолжить выпуск дизельных моторов.
Автор: Джанабилова Татьяна П