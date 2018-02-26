Ляйсан Утяшева случайно показала лицо маленькой дочки
Известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева случайно показала лицо маленькой дочери. Как бы не знаменитость не старалась скрывать ребенка, у нее не всегда получается. На этот раз фото девочки появилось в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
В профиле Утяшевой появилось видео, на котором танцует ее маленькая дочь Софией. Девочка кружилась с лентой, а в конце повернула лицо в камеру. Утяшева успела во время завершить запись, но поклонники все же разглядели девочку. Из-за плохого качества съёмки пользователям так и не удалось разглядеть, на кого похожа малышка.
Недавно Ляйсан Утяшева и ее муж Павел Воля рассказали, почему не хотят показывать своих детей. По словам шоумена, это делается, поскольку Роберт и София находятся в несознательном возрасте, соответственно сами не могут сказать, хотят ли они сфотографироваться или нет.
В профиле Утяшевой появилось видео, на котором танцует ее маленькая дочь Софией. Девочка кружилась с лентой, а в конце повернула лицо в камеру. Утяшева успела во время завершить запись, но поклонники все же разглядели девочку. Из-за плохого качества съёмки пользователям так и не удалось разглядеть, на кого похожа малышка.
Недавно Ляйсан Утяшева и ее муж Павел Воля рассказали, почему не хотят показывать своих детей. По словам шоумена, это делается, поскольку Роберт и София находятся в несознательном возрасте, соответственно сами не могут сказать, хотят ли они сфотографироваться или нет.
Автор: Валерия Орлова