Ученые объяснили нерациональность «заключенных»
Ученым удалось с теоретической точки зрения описать, почему участники научных экспериментов в так называемой «дилемме заключенного» сильно отклоняются от рационального поведения. Результаты исследования обнародованы на страницах журнала PLOS ONE.
Теория игр представляет собой науку о принятии решений, математический метод, посредством которого изучаются оптимальные стратегии. Чтобы провести анализ социальных характеристик поведения людей в группах специалисты проводили различные эксперименты в течение трёх лет. В них приняли 96 человек, 59 из которых – мужчины.
Все участники исследования были незнакомы между собой. Сначала действия осуществлялись по обычной схеме стратегий в игре «Дилемма заключенного». Ученые предложили испытуемым взаимодействовать, применяя два действия – кооперацию или передачу.
После завершения эксперименты специалисты построили теоретическую модель, которая описывала преобладания выбора кооперативных стратегий. Сообщается, что на сегодняшний день остаются открытыми вопросы обоснования результатов «Игры на доверие» и «Ультиматума».
Теория игр представляет собой науку о принятии решений, математический метод, посредством которого изучаются оптимальные стратегии. Чтобы провести анализ социальных характеристик поведения людей в группах специалисты проводили различные эксперименты в течение трёх лет. В них приняли 96 человек, 59 из которых – мужчины.
Все участники исследования были незнакомы между собой. Сначала действия осуществлялись по обычной схеме стратегий в игре «Дилемма заключенного». Ученые предложили испытуемым взаимодействовать, применяя два действия – кооперацию или передачу.
После завершения эксперименты специалисты построили теоретическую модель, которая описывала преобладания выбора кооперативных стратегий. Сообщается, что на сегодняшний день остаются открытыми вопросы обоснования результатов «Игры на доверие» и «Ультиматума».
Автор: Валерия Орлова