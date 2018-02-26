Российские ученые создали приложение для смартфона для диагностики болезней
Мобильное приложение под названием meCare, которое написал российский студент из Нижнего Новгорода, позволяет при помощи обычного смартфона определять по движению пальцев и походке болезнь Паркинсона, а анемию - по селфи пользователя. Ведущие медицинские специалисты положительно оценили работу юноши, отметив, что данное приложение может помочь в диагностировании данных заболеваний у людей.
По словам разработчика приложения meCare, который является студентом государственного университета им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде, произведенные тесты показали, что программа способна диагностировать анемию и болезнь Паркинсона с точностью 87-95%. Болезнь Паркинсона определяется при помощи смартфона с помощью выполнения серии несложных тестов, длительность которых составляет 10 секунд. Вначале тестируемому человеку необходимо держать гаджет в определенных положениях, затем рисовать пальцем на дисплее, а после - произнести предлагаемую фразу. Молодой человек планирует дополнительно интегрировать в программу еще один тест - измерение походки человека.
Для того, чтобы определить анемию, приложение meCare анализирует физическое состояние человека по его фотографиям. Причем тесты могут проходить и без участия человека, ему лишь стоит указать свои аккаунты в социальных сетях, где есть его фотографии. Программа сама находит лишь те фотографии, на которых присутствует лицо тестируемого, и составляет картину его физического здоровья, игнорируя при этом ретушированные фотографии или снимки, где запечатлены несколько человек.
Молодой человек планирует расширить список функций изобретенного мобильного приложения. Так, изобретатель хочет научить смартфон измерять сердечный ритм человека при помощи задней камеры устройства и выводить данные измерений на экран. В то же время, хотя медики положительно оценили приложение meCare, они подчеркивают, что точный диагноз заболеваний должен ставить узкопрофильный специалист. Программу meCare российского студента врачи называют хорошим помощником человека на доврачебном уровне, ведь она способна подсказать человеку, к какому медицинскому специалисту ему следует обратиться.
По словам разработчика приложения meCare, который является студентом государственного университета им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде, произведенные тесты показали, что программа способна диагностировать анемию и болезнь Паркинсона с точностью 87-95%. Болезнь Паркинсона определяется при помощи смартфона с помощью выполнения серии несложных тестов, длительность которых составляет 10 секунд. Вначале тестируемому человеку необходимо держать гаджет в определенных положениях, затем рисовать пальцем на дисплее, а после - произнести предлагаемую фразу. Молодой человек планирует дополнительно интегрировать в программу еще один тест - измерение походки человека.
Для того, чтобы определить анемию, приложение meCare анализирует физическое состояние человека по его фотографиям. Причем тесты могут проходить и без участия человека, ему лишь стоит указать свои аккаунты в социальных сетях, где есть его фотографии. Программа сама находит лишь те фотографии, на которых присутствует лицо тестируемого, и составляет картину его физического здоровья, игнорируя при этом ретушированные фотографии или снимки, где запечатлены несколько человек.
Молодой человек планирует расширить список функций изобретенного мобильного приложения. Так, изобретатель хочет научить смартфон измерять сердечный ритм человека при помощи задней камеры устройства и выводить данные измерений на экран. В то же время, хотя медики положительно оценили приложение meCare, они подчеркивают, что точный диагноз заболеваний должен ставить узкопрофильный специалист. Программу meCare российского студента врачи называют хорошим помощником человека на доврачебном уровне, ведь она способна подсказать человеку, к какому медицинскому специалисту ему следует обратиться.
Автор: Артемов Сергей