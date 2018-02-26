«Команда без страны»: New York Post раскаялась за свой заголовок о сборной России по хоккею
New York Post раскаялась за свой заголовок о сборной России по хоккею, завоевавшей «золото» на Олимпиаде-2018. Сама статья о «Команде без страны» выдержана в информационном духе.
В начале статьи корреспондент извинился за сенсационный заголовок. Спортсмены в тексте называются фаворитами соревнований по хоккею, одержавшими настоящий триумф, выступая под нейтральным флагом. Команду, по решению WADA, называть российской сборной нельзя, хотя по тексту встречается формулировка «российские», но автор старается избегать фразы «атлеты из России».
Журналист беспристрастно описывает и саму игру, и исполнение гимна РФ, но в конце контента сказано, что «все знают, кто на самом деле одержал победу над Германией».
В начале статьи корреспондент извинился за сенсационный заголовок. Спортсмены в тексте называются фаворитами соревнований по хоккею, одержавшими настоящий триумф, выступая под нейтральным флагом. Команду, по решению WADA, называть российской сборной нельзя, хотя по тексту встречается формулировка «российские», но автор старается избегать фразы «атлеты из России».
Журналист беспристрастно описывает и саму игру, и исполнение гимна РФ, но в конце контента сказано, что «все знают, кто на самом деле одержал победу над Германией».
Автор: Джанабилова Татьяна П