Ученые задействуют бактерии в мониторинге окружающей среды
В мониторинге окружающей среды будут использовать бактерии. Эксперты «Курчатовского института» предложили вести отслеживание экологической ситуации при помощи системы датчиков, которая станет работать автономно, а также не потребует дорогостоящего обслуживания.
Функционировать эти датчики станут с использованием биотопливных элементов, а также микроорганизмов, которые предстанут в роли катализатора химреакции. В целях передачи сведений датчики станут применять стандартные технологические решения.
Функционировать эти датчики станут с использованием биотопливных элементов, а также микроорганизмов, которые предстанут в роли катализатора химреакции. В целях передачи сведений датчики станут применять стандартные технологические решения.
Автор: Валерий Антонов