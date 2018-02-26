Участник шоу «Голос» представит Армению на «Евровидении»
На международном вокальном конкурсе «Евровидение» Армению представит участник российского проекта «Голос» Севак Ханагян. Исполнителю удалось выиграть национальной отбор с песней Qami. Об этом стало известно после обнародования итогов финала предварительного конкурса.
Члены жюри оценили выступление Севака Ханагяна в 12 баллов. Таким образом, певцу удалось обогнать группу Nemra, которая заработала 10 баллов. Лучшим артиста признало и народное голосование. В частности, от армянских фанатов конкурса «Евровидение» Ханагян получил максимальную сумму баллов. От зрителей Армении и Нагорного Карабаха получил 10 баллов исполнитель под псевдонимом Kamil Show.
Отмечается, что жюри определило первую пятерку 20 февраля, а вторую – 22 февраля. На одной сцене выступили десять музыкантов и групп, которые боролись за право представлять Армению на международном конкурсе.
Севак Ханагян выступит в Лиссабоне 8 мая во время первого полуфинала. В прошлом году страна заняла 18 место.
Члены жюри оценили выступление Севака Ханагяна в 12 баллов. Таким образом, певцу удалось обогнать группу Nemra, которая заработала 10 баллов. Лучшим артиста признало и народное голосование. В частности, от армянских фанатов конкурса «Евровидение» Ханагян получил максимальную сумму баллов. От зрителей Армении и Нагорного Карабаха получил 10 баллов исполнитель под псевдонимом Kamil Show.
Отмечается, что жюри определило первую пятерку 20 февраля, а вторую – 22 февраля. На одной сцене выступили десять музыкантов и групп, которые боролись за право представлять Армению на международном конкурсе.
Севак Ханагян выступит в Лиссабоне 8 мая во время первого полуфинала. В прошлом году страна заняла 18 место.
Автор: Валерия Орлова