Во Пскове охотник застрелил таксиста и сам замерз в лесу
23 февраля во Пскове охотник застрелил таксиста в голову и сам замерз в лесу. Рядом с местом происшествия найден обрез и патроны. Инцидент прокомментировали в СУ СКР.
По версии следствия, ночью мужчина отдыхал в увеселительном заведении, но, собираясь уходить, поругался с администрацией из-за потерянного номерка. На такси он уехал за ружьем, но обратно водитель ехать отказался без разрешающих на оружие документов. Злоумышленник пришел в ярость и выстрелил в таксиста, после чего за рулем его машины катался по городу.
Автомобиль привлек внимание сотрудников ДПС, началась погоня, во время которой угонщик выехал на сельскую дорогу и, потеряв контроль над ТС, оказался в кювете. От преследования он уходил по лесу, где его замершее тело и было обнаружено позднее. Заведено уголовное дело, детали инцидента устанавливаются.
Ранее в Ставропольском крае мужчина вместо крысы застрелил сторожа.
По версии следствия, ночью мужчина отдыхал в увеселительном заведении, но, собираясь уходить, поругался с администрацией из-за потерянного номерка. На такси он уехал за ружьем, но обратно водитель ехать отказался без разрешающих на оружие документов. Злоумышленник пришел в ярость и выстрелил в таксиста, после чего за рулем его машины катался по городу.
Автомобиль привлек внимание сотрудников ДПС, началась погоня, во время которой угонщик выехал на сельскую дорогу и, потеряв контроль над ТС, оказался в кювете. От преследования он уходил по лесу, где его замершее тело и было обнаружено позднее. Заведено уголовное дело, детали инцидента устанавливаются.
Ранее в Ставропольском крае мужчина вместо крысы застрелил сторожа.
Автор: Джанабилова Татьяна П