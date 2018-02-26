Подписчики Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской советуют расправиться с Элиной Мазур
В соцсети Instagram подписчики Виталины Цымбылюк-Романовской стали на защиту своего кумира и направили свой гнев на её бывшую подругу Элину Мазур. Фолловеры считают все слова женщины ложью, а некоторые фанаты настолько возмутились, что посоветовали экс-супруге Армена Джигарханяна физически расправится с «обманщицей».
В «предательстве» и «клевете» Элину Мазур обвиняют из-за того, что она стала публично раскрывать способы достижения Цымбалюк-Романовской целей, дабы отобрать у некогда возлюбленного, а теперь бывшего мужа Армена Джигарханяна его состояние. На встречах с представителями СМИ экс-соучастница махинационных схем всячески пытается обелить себя, уверяя, что раскаивается в пособничестве и советах бывшей подруге. Она даже успела попросить прощения у предыдущей жены артиста.
Однако поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской не верят в искренность намерений Элины Мазур. Они пишут в Instagram гневные комментарии, а в некоторых даже содержится призыв расправиться с женщиной, так как она якобы «мешает другим жить».
В «предательстве» и «клевете» Элину Мазур обвиняют из-за того, что она стала публично раскрывать способы достижения Цымбалюк-Романовской целей, дабы отобрать у некогда возлюбленного, а теперь бывшего мужа Армена Джигарханяна его состояние. На встречах с представителями СМИ экс-соучастница махинационных схем всячески пытается обелить себя, уверяя, что раскаивается в пособничестве и советах бывшей подруге. Она даже успела попросить прощения у предыдущей жены артиста.
Однако поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской не верят в искренность намерений Элины Мазур. Они пишут в Instagram гневные комментарии, а в некоторых даже содержится призыв расправиться с женщиной, так как она якобы «мешает другим жить».
Автор: Воробьева Алина