МЧС предупреждает об опасности выхода на лед водоёмов в Санкт-Петербурге
МЧС предупреждает жителей Санкт-Петербурга об опасности выхода на лед реки. Спасатели призвали не выходить на реки, каналы и Финский залива во избежание провалов в воду.
В пресс-центре ведомства отметили, что в городе отмечается частая смена оттепели и морозов. В последние годы подобная ситуация стала привычным явлением. Сформированная наледь при этом не является крепким монолитом, а представляет некий многослойную структуру из снега, воды и льда.
По Санкт-Петербурге разрешение о выходе на лёд действует вплоть до 15 марта, однако рекомендуется проявлять крайнюю осмотрительность. Ранее представители метеослужбы Северной столицы сообщили, что ожидать прихода весны стоит ко второй половине марта. В то же время следующие 2 дня в городе будет морозная погода.
В пресс-центре ведомства отметили, что в городе отмечается частая смена оттепели и морозов. В последние годы подобная ситуация стала привычным явлением. Сформированная наледь при этом не является крепким монолитом, а представляет некий многослойную структуру из снега, воды и льда.
По Санкт-Петербурге разрешение о выходе на лёд действует вплоть до 15 марта, однако рекомендуется проявлять крайнюю осмотрительность. Ранее представители метеослужбы Северной столицы сообщили, что ожидать прихода весны стоит ко второй половине марта. В то же время следующие 2 дня в городе будет морозная погода.
Автор: Валерий Антонов