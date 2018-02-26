Во Владимирской области автомобиль врезался в толпу людей
Во Владимирской области автомобиль на пешеходном переходе врезался в толпу людей. Инцидент произошел в населенном пункте Вязники на улице Ленина в прошлую пятницу, 23 февраля.
Сообщается, что люди пересекали проезжую часть на пешеходном переходе. По данным сотрудников ГИБДД, в это время автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого пребывал 49-летний водитель, наехал на четверых пешеходов. Имеется информация, что автомобилист не успел нажать на педаль тормоза.
В результате четверо местных жителей получили травмы различной степени тяжести. Среди них 30-летняя женщина и ее двое детей возрастом 8 лет и 3 года. На место ДТП прибыли медики, которые оказали помощь семье на месте. Более сложными оказались травмы у 52-летней женщины, после осмотра было принято решение о ее госпитализации.
Сообщается, что люди пересекали проезжую часть на пешеходном переходе. По данным сотрудников ГИБДД, в это время автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого пребывал 49-летний водитель, наехал на четверых пешеходов. Имеется информация, что автомобилист не успел нажать на педаль тормоза.
В результате четверо местных жителей получили травмы различной степени тяжести. Среди них 30-летняя женщина и ее двое детей возрастом 8 лет и 3 года. На место ДТП прибыли медики, которые оказали помощь семье на месте. Более сложными оказались травмы у 52-летней женщины, после осмотра было принято решение о ее госпитализации.
Автор: Валерия Орлова