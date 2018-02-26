На кладбище под Калугой неизвестные выкопали гроб из свежей могилы
23 февраля на кладбище под Калугой неизвестные выкопали гроб из свежей могилы, засыпанной накануне. Родственники покойного 77-летнего дедушки рассказали об инциденте, произошедшем в селе Некрасово, в паблике «Калуга Жесть».
«22 февраля мы своими силами погребли дедушку, а на следующий день, придя его помянуть, увидели ужасную картину – сломанный гроб, мусор, крест и венки, выброшены. На такое способны только звери. У нас есть подозреваемые, они еще во время прощальной церемонии требовали освободить место, пугая раскопанной могилой», - рассказал родственник покойного.
Пресс-служба МВД сведения подтвердила, рассказав, что кладбище считается закрытым, поэтому для захоронения требуется специальное разрешение. Полицейские проверяют законность создания новой могилы и устанавливают личности вандалов. Первые результаты должны появиться через десять дней.
Ранее в Санкт-Петербурге разгромили могилы.
«22 февраля мы своими силами погребли дедушку, а на следующий день, придя его помянуть, увидели ужасную картину – сломанный гроб, мусор, крест и венки, выброшены. На такое способны только звери. У нас есть подозреваемые, они еще во время прощальной церемонии требовали освободить место, пугая раскопанной могилой», - рассказал родственник покойного.
Пресс-служба МВД сведения подтвердила, рассказав, что кладбище считается закрытым, поэтому для захоронения требуется специальное разрешение. Полицейские проверяют законность создания новой могилы и устанавливают личности вандалов. Первые результаты должны появиться через десять дней.
Ранее в Санкт-Петербурге разгромили могилы.
Автор: Джанабилова Татьяна П