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Месть за ЧВК «Вагнера»: ВКС РФ уничтожили террористов в Восточной Гуте
Российская авиация нанесла удар по позициям террористов в районе Дамаска, при этом среди пострадавших оказались военные инструкторы США.

Информационный портал Nation News со ссылкой на сирийские СМИ сообщает, что Воздушно-космические силы РФ атаковали террористов, дислоцировавшихся в Восточной Гуте. В ходе воздушного рейда также пострадали американские военные инструкторы.
Месть за ЧВК «Вагнера»: ВКС РФ уничтожили террористов в Восточной Гуте

По словам журналистов, в этой операции принимал участие новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, который, собственно, и нанес авиационные удары по позициям террористических группировок. При этом в зоне поражения оказались десятки американских военных инструкторов. Как известно, в этом регионе расположена база военной подготовки альянса оппозиции, пользующейся поддержкой со стороны США. Также в этом районе были замечены истребитель-бомбардировщик Су-34 и фронтовой бомбардировщик Су-24М, которые также принимали участие в авиаударах по боевикам группировок «Файлак ар-Рахман», «Хайат Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам»(организации запрещены в РФ).

Согласно имеющейся информации, операция по уничтожению боевиков незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте стала своеобразным ответом на действия США под Дейр-эз-Зором. Напомним, в ночь с седьмого на восьмое февраля авиация международной коалиции под руководством Штатов нанесла удар по просирийским силам на востоке Сирии. В ходе этого нападения погибли российские добровольцы из ЧВК «Вагнера». Западные СМИ, раскручивая эту новость, заявляли о якобы «сотнях» убитых среди россиян. Однако несколькими днями позже один из руководителей ЧВК «Вагнера» Андрей Трошев рассказал журналистам, что в ходе событий в Дейр-эз-Зоре погибло 14 человек, прибывших в Сирийскую арабскую республику добровольно для борьбы с терроризмом и защиты дальних подступов к России.

Что же касается Восточной Гуты, то в этом регионе незаконные вооруженные формирования такие, как «Джабхат Ан-Нусра», «Джейш Аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам», пытаются организовать единый штаб для противостояния правительственным войскам, о чем неоднократно сообщали представители Центра по примирению враждующих стороны в Сирии. Джихадисты, принимая во внимание стремительное продвижение сирийской армии под Дамаском, решили действовать радикально. В частности, стало известно, что оппозиция готовит серию террористических актов в этом районе, направленных против мирного населения. Местные военкоры сообщали, что эта масштабная операция готовится совместно с западными спецслужбами. Например, в Восточную Гуту планируют перебросить подразделения «Новой сирийской армии» (радикальная группировка, которая проходила подготовку на американской военной базе в Ат-Танфе).

Во избежание потерь среди мирного населения ВКС РФ совершили мощный авиаудар по позициям террористов, опираясь на полученные разведывательные данные.

Автор: Роман
Сегодня, 15:56
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