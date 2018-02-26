Дочь Анастасии Волочковой сравнила пение Ольги Бузовой с гусиным гоготом
В Сети появилось видео, на котором Анастасия Волочкова запечатлела свою 12-летнюю наследницу Ариадну и пернатых обитателей частного зоопарка «Отрада». На кадрах дочь знаменитой балерины сравнила гусиный гогот с пением телеведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой.
Реплика Ариадны «Это Бузова, мам» сопровождается хохотом «оператора» Анастасии Волочковой, которая переводит камеру на вольер с гусями и уточняет: «Вот это?» Видеоролик, опубликованный артисткой в Stories в Instagram, быстро распространился по интернету. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни позлорадствовали, что Ольгу Бузову уже «троллят» даже дети, другие посчитали поведение взрослой представительницы шоу-бизнеса неподобающим.
Ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фотографиями с посещения зоопарка «Отрада», удивив фанатов очередным шпагатом.
Реплика Ариадны «Это Бузова, мам» сопровождается хохотом «оператора» Анастасии Волочковой, которая переводит камеру на вольер с гусями и уточняет: «Вот это?» Видеоролик, опубликованный артисткой в Stories в Instagram, быстро распространился по интернету. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни позлорадствовали, что Ольгу Бузову уже «троллят» даже дети, другие посчитали поведение взрослой представительницы шоу-бизнеса неподобающим.
Ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фотографиями с посещения зоопарка «Отрада», удивив фанатов очередным шпагатом.
Автор: Воробьева Алина