Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта «Миротворец»
Российскую певицу Анастасию Стоцкую включили в базу данных украинского вебсайта «Миротворец». В качестве причины указывается «сознательное нарушение госграниц» страны.
Эта формулировка обычно используется как описание посещения Крыма без разрешения со стороны Киева. Как стал известно ранее, актёр Игорь Лифанов также оказался в базе данных сайта «Миротворец».
В прошлом году список персон в списках украинского портала внесли режиссёров Юрия Кару и Фёдора Бондарчука.
Эта формулировка обычно используется как описание посещения Крыма без разрешения со стороны Киева. Как стал известно ранее, актёр Игорь Лифанов также оказался в базе данных сайта «Миротворец».
В прошлом году список персон в списках украинского портала внесли режиссёров Юрия Кару и Фёдора Бондарчука.
Автор: Валерий Антонов