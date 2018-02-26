В Госдуме РФ призвали голосовать на президентских выборах-2018
В Госдуме РФ призвали голосовать на президентских выборах-2018. Предстоящее мероприятие, носящее для страны историческое значение, прокомментировал председатель Комитета по культуре Александр Шолохов.
Депутат рассказал формулу, которая гласит: «Если мы не делаем выбор сами, его делают за нас». Поговорка, подходящая ко всем жизненным ситуациям, должна подстегнуть россиян отдать свой долг и выбрать нового руководителя. Люди должны руководствоваться только своими ощущениями, потому что конечный результат повлияет на весь жизненный цикл.
Напомним, 18 марта Россия выберет нового президента, который будет править страной шесть лет. Отдать свой голос можно по месту прописки или регистрации, заранее уведомив ЦИК через сайт государственных услуг.
Ранее в Сети появился ролик о выборах, снятый по мотивам рассказа о Гарри Поттере.
Депутат рассказал формулу, которая гласит: «Если мы не делаем выбор сами, его делают за нас». Поговорка, подходящая ко всем жизненным ситуациям, должна подстегнуть россиян отдать свой долг и выбрать нового руководителя. Люди должны руководствоваться только своими ощущениями, потому что конечный результат повлияет на весь жизненный цикл.
Напомним, 18 марта Россия выберет нового президента, который будет править страной шесть лет. Отдать свой голос можно по месту прописки или регистрации, заранее уведомив ЦИК через сайт государственных услуг.
Ранее в Сети появился ролик о выборах, снятый по мотивам рассказа о Гарри Поттере.
Автор: Джанабилова Татьяна П