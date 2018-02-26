Составлен ТОП звезд, которые отвечают хейтерам в соцсетях

На первом месте оказалась Настасья Самбурская. Она создала особую «доску позора», в рамках которой публикует высказывания пользователей, вызвавшие у нее смешанные чувства. Несколько дней назад она обнародовала скрин со словами очередного хейтера, который заявил, что звезда выглядит не совсем женственно. По словам Самбурской, подобные инциденты происходят под публикациями на ее аккаунтах в соцсетях постоянно. Недавно один мужчина заявил, что является ее молодым человеком, и потребовал обратиться к нему в личные сообщения. Видимо, Самбурская настолько привыкла к шуткам и провокациям, что никак не отреагировала на странное заявление. В ответ комментатору, который назвал ее недостаточно женственной, Самбурская написала, что доверяет только собственному чувству стиля. Некоторые поклонники поддержали ее слова. Другие осудили звезду за то, что она так реагирует на замечания хейтеров.На втором месте рейтинга оказалась Анастасия Волочкова. По ее словам, она довольно часто сталкивается с высказываниями хейтеров, ввиду чего иногда вынуждена разъяснять обстановку по тому или иному вопросу. Недавно Волочкова написала большой пост о тех, кто в комментариях пишет о ней гадости. По ее словам, хейтерами на ее странице часто являются «недолюбленные» женщины, которым ничего хорошего не приходит на ум. Волочкова порекомендовала коллегам также не обращать внимания на подобные высказывания в свой адрес и стараться принимать критику с юмором. Большая часть фанатов поддержала балерину. Нашлись и те, кто предположил, что Волочкова принципиально выкладывает фотографии своих растяжек для того, чтобы позлить подписчиков.Далее стоит рассказать о Стасе Костюшкине, который ранее был участником коллектива «Чай вдвоем», после чего решил заняться сольной карьерой. Он активно борется с хейтерами, публикую переписки с ними в комментариях и директе. По словам артиста, недавно мошенники добрались до его супруги. Он столкнулся с несколькими объявлениями, посредством которых преступники пытались продать от имени его супруги таблетки для похудения. В материалах маркетинговой кампании присутствовал и он сам. Костюшкин рассказывал, что ранее имел проблемы с лишним весом, после чего сильно похудел именно из-за приема таблеток. Юлия Костюшкина потребовала у распространителей средства для похудения убрать рекламу. После этого сам исполнитель заявил, что будет бороться с подобными инцидентами всеми возможными методами.Дана Борисова, скандалы вокруг которой не утихают на протяжении нескольких лет, также любит пообщаться с поклонниками. В частности, она отвечает на нелестные высказывания хейтеров, заставляющие ее нервничать. Недавно Борисову сильно смутило, что над ее дочерью начались смеяться. Несколько человек в комментариях назвали ее «толстой» и «некрасивой». По словам Борисовой, ее дочь для нее является самым прекрасным созданием на планете, ввиду чего она готова отстаивать ее честь даже с хейтерами. «Я возмущена некоторыми хамскими комментариями, которые просто невозможно пропустить. Моя Полиночка постоянно занимается с репетиторами, танцует и даже иногда поет. Как можно осуждать ребенка в таком возрасте, если он еще не смог показать свои качества и добиться чего то. Комментаторы же, скорее всего, делают это от лени и скуки», - написала Борисова. Многие ее подписчики поддержали ее, назвав прямолинейным человеком. Примечательно, что совсем недавно Борисова стала фигурантом еще одного скандала. В Сети появились скрины ее переписки с неким мужчиной, который, якобы, предлагал ей секс за деньги. Борисова заявила, что подобные переговоры действительно были, но несли совершенно другой смысл.Алексей Панин в последнее время стал фигурировать исключительно в скандальных сводках. На фоне полученной благодаря инцидентам популярности он запустил сразу несколько проектов в Сети. Актер отличается от коллег тем, что отвечает хейтерам почти на каждую их фразу в его сторону. Панин периодически выходит в эфиры и рассказывает, что думает по тому или иному вопросу. Актер давно доказал, что умеет хорошо играть в кино, нравится публике и имеет свою аудиторию. Хейтеры же заявили, что Панин менее талантливый, чем Галкин, Басков и все остальные, с кем он вступал в конфликт.